Магазин Аюрведы в Москве

+7 495 960-14-08

+7 495 960-14-09

Уникальный ассортимент Уникальный ассортимент товаров для духовного развития от мировых поставщиков. Оперативная доставка Наши курьеры доставят заказ в течении 1 рабочего дня. Два розничных магазина м. Новослободская и м. Аэропорт. Вы сможете вживую посмотреть весь ассортимент. Примерить одежду. Поиграть на барабане. Послушать звук поющей чаши. Скидки покупателям Бесплатная Парковка Для посетителей магазина на Долгоруковской 29 (во дворе). Заранее звоните администратору: +7 (495) 960-14-08;

+7 (499) 251-21-08