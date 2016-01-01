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Для посетителей магазина на Долгоруковской 29 (во дворе). Заранее звоните администратору: +7 (495) 960-14-08;
+7 (499) 251-21-08
 Эзотерический интернет-магазин «Просветление»
метро Аэропорт, ул. Черняховского, д. 5, корп. 1
метро Новослободская, ул. Долгоруковская, д. 29
Режим работы: Пн.- Вс. с 10:00 до 22:00
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Магазин Аюрведы в Москве

Чаванпраш | Капсулы И Таблетки | Порошки | Крема И Бальзамы | Лечебные Масла | Лечебные Сиропы | Капли Для Носа | Глазные Капли | Мумие | Асд-2
Сортировать по: рейтингу названию цене дате
Товаров на странице:
Бальзам с разогревающим и расслабляющим эффектом ФАСТ 20гр
Бальзам с разогревающим и расслабляющим эффектом ФАСТ 20гр
Штрих-код: 8906015080483
120,00 руб.

Есть в наличии

Питательный бальзам СОФТ 20гр.
Питательный бальзам СОФТ 20гр.
Штрих-код: 8906015080490
199,00 руб.

Есть в наличии

Бальзам стронг роликовый, 10мл
Бальзам стронг роликовый, 10мл
Штрих-код: 2530039567765
279,00 руб.

Есть в наличии

Квасцовый карандаш 5гр
Квасцовый карандаш 5гр
Штрих-код: 2530039567789
198,00 руб.

Есть в наличии

Каякалп вати (Kayakalp Vati) Divya 80 табл - мощное очищение крови и кожи
Каякалп вати (Kayakalp Vati) Divya 80 табл - мощное очищение крови и кожи
Штрих-код: 2530039616029
450,00 руб.

Есть в наличии

Махасударшангхан вати Baidyanath 40 табл - выводит токсины, паразитов; улучшает работу поджелудочной железы
Махасударшангхан вати Baidyanath 40 табл - выводит токсины, паразитов; улучшает работу поджелудочной железы
Штрих-код: 2530039616012
350,00 руб.

Есть в наличии

Махайогарадж Гуггул Divya 120шт - омолаживающее, стимулирующее средство
Махайогарадж Гуггул Divya 120шт - омолаживающее, стимулирующее средство
Штрих-код: 2530039616005
490,00 руб.

Есть в наличии

Дасамулакатутраяди кватам Kottakal 10 табл, респираторные заболевания, бронхит
Дасамулакатутраяди кватам Kottakal 10 табл, респираторные заболевания, бронхит
Штрих-код: 2530039615992
115,00 руб.

Есть в наличии

Иммун Гуард (Immun Guard) GoodCare 60 капс, укрепление иммуной системы
Иммун Гуард (Immun Guard) GoodCare 60 капс, укрепление иммуной системы
Штрих-код: 2530039615961
490,00 руб.

Есть в наличии

Бальзам от простуды Cold Balm Himalaya 10 гр
Бальзам от простуды Cold Balm Himalaya 10 гр
Штрих-код: 2530039615978
160,00 руб.

Есть в наличии

Дашамула Харитаки (Dasamoolahareethaki) Vaidyaratnam , 250гр - выводит токсины, очищает кровь,
Дашамула Харитаки (Dasamoolahareethaki) Vaidyaratnam , 250гр - выводит токсины, очищает кровь,
Штрих-код: 2530039615930
650,00 руб.

Есть в наличии

Антисептический крем Boro Safe Patanjali 50гр
Антисептический крем Boro Safe Patanjali 50гр
Штрих-код: 2530039615916
255,00 руб.

Есть в наличии

Дасамула Расаянам (Dasamula Rasayanam) Kottakal Arya , 200гр - детокс, омоложение, иммуномодулятор
Дасамула Расаянам (Dasamula Rasayanam) Kottakal Arya , 200гр - детокс, омоложение, иммуномодулятор
Штрих-код: 2530039615923
590,00 руб.

Есть в наличии

Амла в порошке (Amla Rasaya Dyvya) 100гр, антиоксидант, продление молодости
Амла в порошке (Amla Rasaya Dyvya) 100гр, антиоксидант, продление молодости
Штрих-код: 2530039615435
390,00 руб.

Есть в наличии

Трифала Чурна порошок Baidynath 100 гр- мощное очищение организма
Трифала Чурна порошок Baidynath 100 гр- мощное очищение организма
Штрих-код: 2530039610638
350,00 руб.

Есть в наличии

Уджала Хасарам 10мл, очищение глазного яблока и хрусталика, укрепление глаз
Уджала Хасарам 10мл, очищение глазного яблока и хрусталика, укрепление глаз
Штрих-код: 2530039615473
189,00 руб.

Есть в наличии

Спеман (Speman Himalaya) - мужская потенция 60шт
Спеман (Speman Himalaya) - мужская потенция 60шт
Штрих-код: 2530039566096
350,00 руб.

Есть в наличии

Брахми Вати Baidyanath, 80шт - средство для улучшения работы мозга и памяти
Брахми Вати Baidyanath, 80шт - средство для улучшения работы мозга и памяти
Штрих-код: 2530039615596
450,00 руб.

Есть в наличии

Чаванпрасам Vaidyaratnam 500 гр - элексир молодости и долголетия
Чаванпрасам Vaidyaratnam 500 гр - элексир молодости и долголетия
Штрих-код: 2530039615589
990,00 руб.

Есть в наличии

Стресс Гуард (Stress Guard Baidyanath) 60 капс. - мощное средство от стресса, укрепление нервной системы
Стресс Гуард (Stress Guard Baidyanath) 60 капс. - мощное средство от стресса, укрепление нервной системы
Штрих-код: 2530039615572
450,00 руб.

Есть в наличии

Круэль Cruel Unjha 15капс. - противоопухолевый препарат
Круэль Cruel Unjha 15капс. - противоопухолевый препарат
Штрих-код: 2530039615565
950,00 руб.

Есть в наличии

Мумие очищенное Shilajit Dabur 30 кап - омоложение всего тела, афродизиак
Мумие очищенное Shilajit Dabur 30 кап - омоложение всего тела, афродизиак
Штрих-код: 2530039615558
455,00 руб.

Есть в наличии

Мумие жидкое, очищенное Shodhit Shilajit Baidyanath 10 гр - омоложение всего тела, афродизиак
Мумие жидкое, очищенное Shodhit Shilajit Baidyanath 10 гр - омоложение всего тела, афродизиак
Штрих-код: 2530039615541
420,00 руб.

Есть в наличии

Билва тайл (Bilva tail Baidyanath) 25мл - от острых, хронических отитах, глухоты
Билва тайл (Bilva tail Baidyanath) 25мл - от острых, хронических отитах, глухоты
Штрих-код: 2530039615534
320,00 руб.

Есть в наличии

Бренто форте Zandu 60 шт - средство для улучшения работы мозга, памяти, нервной системы
Бренто форте Zandu 60 шт - средство для улучшения работы мозга, памяти, нервной системы
Штрих-код: 2530039615527
400,00 руб.

Есть в наличии

Пурим (Purim Himalaya) 60шт - антисептическое, противовирусное средство
Пурим (Purim Himalaya) 60шт - антисептическое, противовирусное средство
Штрих-код: 2530039615510
350,00 руб.

Есть в наличии

Амла Расаян порошок 120 гр антиаксидант
Амла Расаян порошок 120 гр антиаксидант
Штрих-код: 2530039609632
299,00 руб.

Есть в наличии

Трифала в порошке Herbal Hills 100гр, глубокое очищение организма
Трифала в порошке Herbal Hills 100гр, глубокое очищение организма
Штрих-код: 2530039615466
399,00 руб.

Есть в наличии

Бальзам разогревающий, от боли Strong, Himalaya
Бальзам разогревающий, от боли Strong, Himalaya
Штрих-код: 2530039609687
189,00 руб.

Есть в наличии

Ним в порошке Herbal Hills 100гр, очищение крови и кожи
Ним в порошке Herbal Hills 100гр, очищение крови и кожи
Штрих-код: 2530039615442
450,00 руб.

Есть в наличии

Куркума (концентрат) в порошке Herbal Hills 100гр, антисептик, противовирусный препарат
Куркума (концентрат) в порошке Herbal Hills 100гр, антисептик, противовирусный препарат
Штрих-код: 2530039615459
450,00 руб.

Есть в наличии

Леденцы от кашля (лимон, имбирь, апельсин) Himalaya 6 шт
Леденцы от кашля (лимон, имбирь, апельсин) Himalaya 6 шт
Штрих-код: 2530039613578
90,00 руб.

Есть в наличии

Septilin Himalaya капсулы
Septilin Himalaya капсулы
Штрих-код: 2495044291008
350,00 руб.

Есть в наличии

Кайлаш Дживан (Kailas Jeevan): бальзам спасатель от боли, ран, синяков, воспалений. 30гр
Кайлаш Дживан (Kailas Jeevan): бальзам спасатель от боли, ран, синяков, воспалений. 30гр
Штрих-код: 2530039565624
299,00 руб.

Есть в наличии

Капли для глаз Itone 10 мл
Капли для глаз Itone 10 мл
Штрих-код: 2530039609649
149,00 руб.

Есть в наличии

Lasuna Himalaya
Lasuna Himalaya
Штрих-код: 2513793904182
300,00 руб.

Есть в наличии

Трифала Гималаи (Triphala Himalay) 60 табл: очищение организма
Трифала Гималаи (Triphala Himalay) 60 табл: очищение организма
Штрих-код: 2490116672945
350,00 руб.

Есть в наличии

Шатавари Гималаи (Shatavari Himalaya): для женского здоровья, 60 табл.
Шатавари Гималаи (Shatavari Himalaya): для женского здоровья, 60 табл.
Штрих-код: 2490117002949
350,00 руб.

Есть в наличии

Arth Oil, масло для суставов
Arth Oil, масло для суставов
Штрих-код: 2490117518778
450,00 руб.

Есть в наличии

В-гель (V-gel Himalaya): женская половая система.
В-гель (V-gel Himalaya): женская половая система.
Штрих-код: 2490117646129
350,00 руб.

Есть в наличии

Трифала 50шт Махариши Аюрведа
Трифала 50шт Махариши Аюрведа
Штрих-код: 2490119869588
370,00 руб.

Есть в наличии

Tulasi 60 шт
Tulasi 60 шт
Штрих-код: 2490632071048
350,00 руб.

Есть в наличии

Shallaki Himalaya, артриты, артрозы, остеохондроз, капсулы
Shallaki Himalaya, артриты, артрозы, остеохондроз, капсулы
Штрих-код: 2495046198176
350,00 руб.

Есть в наличии

Ментат (Mentat Himalaya): улучшение памяти и внимания, 60 капсул
Ментат (Mentat Himalaya): улучшение памяти и внимания, 60 капсул
Штрих-код: 2495049239494
350,00 руб.

Есть в наличии

Lukol Himalaya, капсулы, женское здоровье, мочеполовая система
Lukol Himalaya, капсулы, женское здоровье, мочеполовая система
Штрих-код: 2495049297463
350,00 руб.

Есть в наличии

Чаванпраш Дабур (Dabur), 500 гр
Чаванпраш Дабур (Dabur), 500 гр
Штрих-код: 2495049587052
629,00 руб.

Есть в наличии

Цистон (Cystone Himalaya): болезни мочеполовой системы, 60 капсул
Цистон (Cystone Himalaya): болезни мочеполовой системы, 60 капсул
Штрих-код: 2495296161630
350,00 руб.

Есть в наличии

Pilex Himalaya капсулы, 60шт
Pilex Himalaya капсулы, 60шт
Штрих-код: 2495296375334
350,00 руб.

Есть в наличии

Румалаи Гималаи Форте (Rumalaya Himalaya): заболевания суставов, 60 капсул
Румалаи Гималаи Форте (Rumalaya Himalaya): заболевания суставов, 60 капсул
Штрих-код: 2495296527238
350,00 руб.

Есть в наличии

Vasaka Himalaya, бронхит, астма,капсулы
Vasaka Himalaya, бронхит, астма,капсулы
Штрих-код: 2495559111983
350,00 руб.

Есть в наличии

Guduchi Himalaya, растительный имуностимулятор,капсулы
Guduchi Himalaya, растительный имуностимулятор,капсулы
Штрих-код: 2495559144233
350,00 руб.

Есть в наличии

Чаванпраш Нагараджуна, 500гр
Чаванпраш Нагараджуна, 500гр
Штрих-код: 2496680571431
619,00 руб.

Есть в наличии

Крем Боро антисептический 20мл Индия
Крем Боро антисептический 20мл Индия
Штрих-код: 2496690410355
225,00 руб.

Есть в наличии

Арджуна Гималаи (Arjuna Himalaya): сердечный тоник, 60 капсул
Арджуна Гималаи (Arjuna Himalaya): сердечный тоник, 60 капсул
Штрих-код: 2497281893489
350,00 руб.

Есть в наличии

Хаджод (Hadjod Himalaya): костная система , 60 капсул
Хаджод (Hadjod Himalaya): костная система , 60 капсул
Штрих-код: 2497282051550
350,00 руб.

Есть в наличии

Трифала порошок (Triphala churna Dabur) 100гр
Трифала порошок (Triphala churna Dabur) 100гр
Штрих-код: 2497282074887
299,00 руб.

Есть в наличии

Гокшура (Gokshura Himalaya): мужское здоровье, потенция, капсулы 60 шт
Гокшура (Gokshura Himalaya): мужское здоровье, потенция, капсулы 60 шт
Штрих-код: 2497440715898
350,00 руб.

Есть в наличии

Tagara Himalaya, капсулы. От бессоницы и нарушения сна
Tagara Himalaya, капсулы. От бессоницы и нарушения сна
Штрих-код: 2497440776011
350,00 руб.

Есть в наличии

Манджиштха (Manjishtha Himalaya): очищение крови, 60 капсул
Манджиштха (Manjishtha Himalaya): очищение крови, 60 капсул
Штрих-код: 2497440840507
350,00 руб.

Есть в наличии

Капикачху (Kapikachhu Himalaya): афродизиак, стимулятор репродуктивной системы, 60 капсул
Капикачху (Kapikachhu Himalaya): афродизиак, стимулятор репродуктивной системы, 60 капсул
Штрих-код: 2497440904537
350,00 руб.

Есть в наличии

Капли для глаз аюрведические Уджала (Ujala) 5мл
Капли для глаз аюрведические Уджала (Ujala) 5мл
Штрих-код: 2501956105194
145,00 руб.

Есть в наличии

Psoria oil Nagarjuna, 100мл
Psoria oil Nagarjuna, 100мл
Штрих-код: 2501958033402
415,00 руб.

Есть в наличии

Мадхувани (Madhuvaani Dabur): противовирусное средство, 150гр
Мадхувани (Madhuvaani Dabur): противовирусное средство, 150гр
Штрих-код: 2501958230214
299,00 руб.

Есть в наличии

Чаванпраш Дабур без сахара (Dabur), 500 гр
Чаванпраш Дабур без сахара (Dabur), 500 гр
Штрих-код: 2502734311271
629,00 руб.

Есть в наличии

Противовирусный препарат Тришун (Trishun)
Противовирусный препарат Тришун (Trishun)
Штрих-код: 2502735063902
69,00 руб.

Есть в наличии

Бальзам Zandu от боли и простуды
Бальзам Zandu от боли и простуды
Штрих-код: 2502920521934
185,00 руб.

Есть в наличии

Ним (Neem Himalaya): очищение крови, омоложение кожи, 60 таблеток
Ним (Neem Himalaya): очищение крови, омоложение кожи, 60 таблеток
Штрих-код: 2508681518992
350,00 руб.

Есть в наличии

Чаванпраш Занду (Zandu) 500 гр: поддержка иммунитета, витаминный комплекс
Чаванпраш Занду (Zandu) 500 гр: поддержка иммунитета, витаминный комплекс
Штрих-код: 2508683733508
590,00 руб.

Есть в наличии

Чаванпраш Мултани (Multani) 500 гр
Чаванпраш Мултани (Multani) 500 гр
Штрих-код: 2508768941521
580,00 руб.

Есть в наличии

Врикшамла (Vrikshamla Himalaya): обмен веществ, похудение, 60 капсул
Врикшамла (Vrikshamla Himalaya): обмен веществ, похудение, 60 капсул
Штрих-код: 2513793979692
350,00 руб.

Есть в наличии

Ситопалади Чурна Baidyanath (Sitopaladi Churna), 60g - лечение вирусных и простудных заболеваний
Ситопалади Чурна Baidyanath (Sitopaladi Churna), 60g - лечение вирусных и простудных заболеваний
Штрих-код: 2513798662520
350,00 руб.

Есть в наличии

Ним масло (Neem oil): очищение крови, от кожных заболеваний, 50мл
Ним масло (Neem oil): очищение крови, от кожных заболеваний, 50мл
Штрих-код: 2513798769175
249,00 руб.

Есть в наличии

Safi, 100мл сироп для очищения крови
Safi, 100мл сироп для очищения крови
Штрих-код: 2495052564620
349,00 руб.

Есть в наличии

Чаванпраш Дабур (Dabur) 250 гр
Чаванпраш Дабур (Dabur) 250 гр
Штрих-код: 2524575405360
329,00 руб.

Есть в наличии

Трикату (Trikatu Himalaya): стимулирует пищеварение, спазмолитический препарат, 60 капсул
Трикату (Trikatu Himalaya): стимулирует пищеварение, спазмолитический препарат, 60 капсул
Штрих-код: 2524572238695
350,00 руб.

Есть в наличии

Антисептический крем 20гр Himalaya
Антисептический крем 20гр Himalaya
Штрих-код: 2530039615831
180,00 руб.

Есть в наличии

Чаванпраш Патанджали, 500гр
Чаванпраш Патанджали, 500гр
Штрих-код: 2519061590514
590,00 руб.

Есть в наличии

Yogi Kantika для горла 140шт
Yogi Kantika для горла 140шт
Штрих-код: 2519156731419
225,00 руб.

Есть в наличии

Ревматил гель (Rheumatil gel Dabur): для суставов, мышц, 30гр
Ревматил гель (Rheumatil gel Dabur): для суставов, мышц, 30гр
Штрих-код: 2520099695492
299,00 руб.

Есть в наличии

Тигровый бальзам (белый, красный): разогревающее для суставов и мышц, против воспалений и простуд.
Тигровый бальзам (белый, красный): разогревающее для суставов и мышц, против воспалений и простуд.
Штрих-код: 2521661430633
329,00 руб.

Есть в наличии

Бренто Занду (Brento Zandu): мозговой тоник, 30шт
Бренто Занду (Brento Zandu): мозговой тоник, 30шт
Штрих-код: 2526914936726
349,00 руб.

Есть в наличии

Меносан (Menosan Himalaya), 60шт
Меносан (Menosan Himalaya), 60шт
Штрих-код: 2526915293453
650,00 руб.

Есть в наличии

Кука сироп от кашля, 100мл
Кука сироп от кашля, 100мл
Штрих-код: 2501955888753
280,00 руб.

Есть в наличии

Triphala, сироп 200мл
Triphala, сироп 200мл
Штрих-код: 2530039565761
299,00 руб.

Есть в наличии

Hempusha 170мл + таблетки, здоровье женщин, омоложение
Hempusha 170мл + таблетки, здоровье женщин, омоложение
Штрих-код: 2530039565822
499,00 руб.

Есть в наличии

Yogaraj Guggulu для суставов, 60табл., Baidyanath
Yogaraj Guggulu для суставов, 60табл., Baidyanath
Штрих-код: 2530039565860
300,00 руб.

Есть в наличии

Брахмарасаяна Dabur, мозговой тоник 250гр
Брахмарасаяна Dabur, мозговой тоник 250гр
Штрих-код: 2530039565884
490,00 руб.

Есть в наличии

Бальзам Патанджали, 25гр от простуды, разогревающий
Бальзам Патанджали, 25гр от простуды, разогревающий
Штрих-код: 2530039565907
179,00 руб.

Есть в наличии

Жемчужный порошок, Moti Bhasma
Жемчужный порошок, Moti Bhasma
Штрих-код: 2530039566041
840,00 руб.

Есть в наличии

Чаванпраш Патанджали 1л
Чаванпраш Патанджали 1л
Штрих-код: 2530039566089
990,00 руб.

Есть в наличии

Meshashringi 60 шт, снижение сахара в крови
Meshashringi 60 шт, снижение сахара в крови
Штрих-код: 2530039566102
350,00 руб.

Есть в наличии

Каякальп Тайла (Kayakaip Taila) масло для проблемной кожи
Каякальп Тайла (Kayakaip Taila) масло для проблемной кожи
Штрих-код: 2530039566119
249,00 руб.

Есть в наличии

Чаванпраш Байдинатх (Baidyanath), 500 гр
Чаванпраш Байдинатх (Baidyanath), 500 гр
Штрих-код: 2495298967575
629,00 руб.

Есть в наличии

Shigru, артрит, артроз, ревматизмы 60шт
Shigru, артрит, артроз, ревматизмы 60шт
Штрих-код: 2530039570802
350,00 руб.

Есть в наличии

Капли для носа Ану Тайлам (Anu Thailam) 10 мл.
Капли для носа Ану Тайлам (Anu Thailam) 10 мл.
Штрих-код: 2530039571151
199,00 руб.

Есть в наличии

Маханараяна масло, 100мл
Маханараяна масло, 100мл
Штрих-код: 2530039571182
379,00 руб.

Есть в наличии

Наваратна масло, 100мл
Наваратна масло, 100мл
Штрих-код: 2530039571199
449,00 руб.

Есть в наличии

Karela Himalaya, таблетки
Karela Himalaya, таблетки
Штрих-код: 2530039571205
350,00 руб.

Есть в наличии

Пайлекс крем (Pilex Himalaya ): от варикоза и геморроя.
Пайлекс крем (Pilex Himalaya ): от варикоза и геморроя.
Штрих-код: 2530039571304
349,00 руб.

Есть в наличии

Пайлекс (Pilex Himalaya): от варикоза и геморроя, 60 капсул
Пайлекс (Pilex Himalaya): от варикоза и геморроя, 60 капсул
Штрих-код: 2530039571212
350,00 руб.

Есть в наличии

 
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